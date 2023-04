Diretta Milan-Juventus Women ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Battere il Milan per un posto in Champions. Dopo cinque stagioni senza storia, stavolta la Juventus Women ha dovuto cedere lo scettro: la Roma è matematicamente Campione d'Italia. Nonostante questo, le bianconere hanno ancora due obiettivi da centrare: la Coppa Italia (finale il 4 giugno proprio contro la Roma) e, come detto, la qualificazione alla prossima Champions League. Oggi primo match point in casa delle rossonere: potrebbero bastare una vittoria o un pareggio.