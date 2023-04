Juve Women, Nystrom-Lenzini: il pari col Milan vale l'accesso in Champions

Juventus Women e Milan non vanno oltre il pari in una partita davvero equilibrata e pirotecnica al Vismara. Tanti gol e tante emozioni in un match terminato con il risultato di 3 a 3. Le bianconere tengono a distanza le rossonere e confermano la seconda posizione in campionato, che vale l'aritmetica per la Champions della prossima stagione, dietro la Roma, vittoriosa contro la Fiorentina e aggiudicandosi il primo storico scudetto.

Milan-Juve Women, la partita Succede di tutto al Vismara. Nella prima frazione è dominio bianconero con le ragazze di Montemurro avanti prima con Nystrom e poi con il raddoppio di Lenzini. Una partita in discesa per la Juve, ma nella ripresa Ganz ha risistemato la sua squadra e le rossonere sono scense in campo con un altro piglio. In due minuti è arrivato il pari con le reti di Piemonte e Vigilucci. La gara si apre e fioccano le occasioni. Nystrom si rende protagonista della doppietta personale e riporta avanti le bianconere, prima del 3 a 3 finale fimato Dompig. La Juve può festeggiare perché con il risultato maturato e le sole tre partite alla fine è certa del secondo posto e quindi dell'ingresso nella prossima Champions League.

Parma-Pomigliano, sfida salvezza Alle 12:30 è andato in scena al Tardini il match salvezza tra Parma e Pomigliano. Ne è uscito un pirotecnico 2 a 2 con il pari degli ospiti arrivano in pieno recupero. Dopo un primo tempo molto equilibrato, i gol e le occasioni sono arrivate tutte nella ripresa. Uscite dagli spogliatoi al 49' è Martinez a portare avanti le campane poi raggiunte sul pari da Corbin. Operazione sorpasso riuscita per le ragazze di Panico con Cambiaghi all'88 minuto. Il Parma è avanti 2 a 1, la partita si avvia alla chiusura, ma allo scadere è ancora Martinez, con la sua doppietta personale, a ristabilire la parità. Pomgiliano esulta e tiene a distanza le gialloblù, ancora penultime in classifica a tre lunghezze dalle campane.

