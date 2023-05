Juve Women, Lenzini gioia primo gol: "Tutte insieme" e messaggio Bonansea

La Juve Women dopo il pari col Milan ha trovato l'aritmetica di disputare nella prossima stagione la Champions League. Un risultato importante, arrivato dopo i complimenti alla Roma per il primo storico scudetto in Serie A. La doppietta di Nystrom e, soprattutto, la prima rete in maglia bianconera di Martina Lenzini hanno permesso a Montemurro e le compagne di raggiungere uno degli obiettivi fissati a inizio stagione. Il difensore, un mese fa aveva siglato anche il suo rinnovo con la Juve, e ora ha espresso la sua felicità dopo la rete contro le rossonere. Un messaggio sui propri social e poi l'entusiasmo di Bonansea.