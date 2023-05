Diretta Juve-Inter Women ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Women ha centrato l'accesso alla Champions League della prossima stagione. Il punto guadagnato contro il Milan , nello scorso weekend, ha dato la certezza a questo risultato. Contro l'Inter a Vinovo sarà anche il remake della semifinale di Coppa Italia , dove le bianconere si giocheranno la finale, per questo il tecnico Montemurro opterà per del turnover.

Juve Women, rinnovo e parole di Caruso

Juve Women-Inter, dove vederla

Alle ore 14:30 ci sarà la sfida tra Juventus Women e Inter. Il match sarà visibile con diverse soluzioni: in tv su La7 oppure in streaming su Dazn o Timvision, anche sulle app scaricabili su pc, smartphone e tablet. In alternativa anche su Juventus o Inter Tv.