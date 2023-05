Poule Scudetto: poker Inter sulla Fiorentina, 2-2 spettacolo in Milan-Roma

Sabato ricco per la Serie A del campionato femminile. In campo quest'oggi Inter-Fiorentina e Roma-Milan per la Poule Scudetto. Il tabellone di giornata verrà completata nella giornata di domani, alle ore 12.30, con la sfida tra Parma e Como in chiave Poule Retrocessione, dove in giornata il Sassuolo ha vinto in extremis sul Pomigliano.