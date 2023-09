Juve Women, Montemurro e il ko in Champions: "Campionato? Vogliamo vincere"

Ora la voglia è quella di ripartire e di focalizzarsi sul campionato, con l'obiettivo di alzare la coppa: questo il messaggio lanciato alla vigilia dell'esordio stagionale in Serie A contro il Pomigliano da mister Montemurro.

Pomigliano-Juve Women, parla Montemurro

Queste le dichiarazioni di Joe Montemurro ai canali ufficiali bianconeri, si parte dal ko in Europa: "Negli scorsi anni abbiamo alzato il livello in Champions, c'è sempre l'aspettativa di fare il meglio possibile nel torneo più prestigioso. È andata così, era una gara difficile contro una squadra forte. Questa è la Champions, questo è il calcio, bisogna accettare anche le delusioni: è stata una gara equilibrata, ai rigori è andata così". Sull'esordio stagionale in Serie A: "Vogliamo vincere il campionato, una competizione che dura tutto l'anno: per me la vera squadra si vede nei campionati, abbiamo entusiasmo. Condizione? Abbiamo 2-3 calciatrici in dubbio, ma le ragazze stanno bene mentalmente. Sarà una trasferta difficile, contro una squadra che in casa ti mette in difficoltà. Ma son contento che arriva ad inizio campionato questa sfida, per mostrare fin dalla prima partita dove vogliamo arrivare". Infine sulla possibilità di avere uno stadio proprio: "Si vede che la società vuole crescere con la squadra femminile. Bellissimo giocare a Vinovo, ma per far sì che il movimento prenda piede bisogna giocare in ambienti differenti".