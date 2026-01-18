Juve Women ko, Salvai non basta: il derby d'Italia femminile va all'Inter

Women, Inter-Juve: orario e dove vederla

Domenica 18 gennaio 2026 la Juventus sfiderà nella Serie A Women 2025/2026 l'Inter. Le bianconere affronteranno la squadra nerazzurra allo stadio Arena Civica Gianni Brera e il match sarà valido per la decima giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 15:30. La sfida tra le nerazzurre e le bianconere sarà visibile su DAZN, in diretta streaming grazie all'app di DAZN scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.