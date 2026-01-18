Tuttosport.com
Juve Women ko, Salvai non basta: il derby d'Italia femminile va all'Inter

Niente da fare per le bianconere di Canzi, battute 2-1 dalle nerazzurre in Serie A
Juve Women ko, Salvai non basta: il derby d'Italia femminile va all'Inter
5 min

L'entusiasmo dopo la vittoria in Supercoppa non basta: la Juve Women ha perso 2-1 nel derby d'Italia femminile contro l'Inter. La squadra di Canzi inizia bene e si porta in vantaggio con Salvai ma le nerazzurre crescono alla lunga e nella prima frazione di gioco ribaltano il risultato grazie alle reti di Vilhjamsdottir e Milinkovic. Nella seconda frazione di gioco le bianconere provano ad alzare i giri del motore ma senza riuscire a trovare la via del gol. Occasione sprecata per la Juventus, che resta ferma a 17 punti, si allontana ancora di più dalla Roma e si fa superare in classifica anche dall'Inter (18 punti).

95' - Triplice fischio! Il derby d'Italia femminile va all'Inter. Sconfitta per la Juve Women.

90' - L'aribitro assegna 5 minuti di recupero.

85' - Episodio singolare nel finale di partita. Salvai commette un fallo ma l'arbitro sbaglia persona e ammonisce Walti.

77' - Juventus pericolosissima con Bonansea! Milinkovic salva tutto all'ultimo.

74' - La Juve prova a rendersi pericolosa da fuori con Stolen Godo. Palla sul fondo.

72' - Inter pericolosa su calcio d'angolo. Colpo di testa di Ivana che finisce di poco sopra la traversa bianconera.

64' - Ci prova ancora Vangsgaard! Sponda di Girelli e girata dell'attaccante bianconera: palla a lato.

55' - Erroraccio della difesa dell'Inter, che regala una palla d'oro a Vangsgaard. Bowen blocca il tiro e salva le nerazzurre.

54'Bugeja riesce a trovare lo spazio e va al tiro, ma il destro della giocatrice dell'Inter è debole e si spegne a lato di De Jong.

46' - La Juve parte fortissima, con Beccari che dribbla al limite dell'area di rigore dell'Inter e viene stesa. Calcio di punizione dal limite per le bianconere, battuto da Schatzer che colpisce la barriera.

46' - Inizia la seconda frazione di gioco.

45' - Fine primo tempo.

42' - Conclusione violentissima di Krumbiegel, su cui Bowen si immola per salvare il risultato.

36' - RADDOPPIA L'INTER: 2-1! Dopo la rete al Milan, Milinkovic trova ancora una volta la via del gol, che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova il gol del raddoppio nerazzurro.

29' - Beccari prova la conclusione dalla distanza ma non riesce a impensierire la difesa dell'Inter.

26' - Problemi per Vilhjamsdottir. Gioco momentaneamente interrotto.

24' - Grande colpo di testa di Cristiana Girelli, che trova una risposta eccezionale di Runarsdottir.

21' - Buona azione per la Juventus, con Beccari che resiste di fisico e scarica per Pinto. La calciatrice bianconera carica il tiro da fuori area ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

13' - RETE DELL'INTER! Csiszar ruba pall e serve in profondità Vilhjamsdottir, che sola davanti a De Jong trova la rete del pareggio. 1-1 nel derby d'Italia femminile.

9' - Le nerazzurre continuano a spingere e arrivano al tiro con Wullaert: De Jong costretta a una grande parata.

8' - L'Inter prova a rispondere e prova il cross dalla fascia sinistra. Il traversone, però, non impensierisce la difesa bianconera.

4' - JUVENTUS SUBITO IN VANTAGGIO! Calcio d'angolo bianconero, su cui Runarsdottir non esce. Salvai riesce quindi ad arrivare a colpire di testa indisturbata: gol bianconero. 0-1.

1' - Calcio d'inizio. Primo possesso per la Juventus.

Women, Inter-Juve: orario e dove vederla

Domenica 18 gennaio 2026 la Juventus sfiderà nella Serie A Women 2025/2026 l'Inter. Le bianconere affronteranno la squadra nerazzurra allo stadio Arena Civica Gianni Brera e il match sarà valido per la decima giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 15:30. La sfida tra le nerazzurre e le bianconere sarà visibile su DAZN, in diretta streaming grazie all'app di DAZN scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.

Le formazioni ufficiali

Inter: Runarsdottir; Bowen, Sanz, Bugeja, Vilhjamsdottir, Magull, Merlo, Schough, Milinkovic, Csiszar, Wullaert. A disposizione: Belli, Robbioni, Gram, Santi, Polli, Van Dijk, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Detruyer, Tomaselli, Bartoli. Allenatore: Piovani.

Juventus Women: De Jong; Krumbiegel, Salvai, Harviken, Carbonell; Schatzer, Walti, Pinto; Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposizione: Capelletti, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Bonansea, Godo, Thomas, Calligaris, Moretti, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Canzi.

