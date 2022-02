Daily Mail: "Il Psg prepara la super offerta per Pogba" 

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il Psg avrebbe pronta una super offerta per convincere Paul Pogba a trasferirsi a Parigi. Il giocatore francese ha il contratto in scadenza a giugno e non avrebbe ancora deciso quale potrebbe essere la soluzione migliore per lui. Le intenzioni della società parigina sarebbero quelle di ripetere le operazioni che l'estate scorsa hanno portato all'ingaggio di Donnarumma e Sergio Ramos. I parigini, quindi, starebbero preparando un pacchetto molto succoso soprattutto a livello commerciale per tentare di ingaggiare il centrocampista ex Juventus. La stessa società bianconera non sembrerebbe essere la prima scelta del 'Polpo'.