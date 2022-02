Pogba-United, c'è aria d'addio. Ma l'ingaggio è un problema, non solo per la Juve

TORINO - L’uomo “marchiato” Juventus che ha assistito alla sfida di Champions tra Atletico Madrid e Manchester United non aveva bisogno di prendere appunti su Paul Pogba . Il mondo bianconero - tra club e ambiente esterno - conosce il Polpo a memoria e non c’è necessità di seguirlo dal vivo per trarre ulteriori indicazioni sulla ricchezza del repertorio che il campione del mondo è capace di esibire in faccia ai critici. E anche se l’altra sera nella bolgia del Wanda Metropolitano il confronto con il connazionale Geoffrey Kondogbia ha premiato il centrocampista colchonero, non c’è dubbio che il contratto di Paul in scadenza tra quattro mesi continui a ingolosire chiunque.

Problema numero 1: l’ingaggio di Pogba è compatibile con le possibilità di spesa della Juventus? Risposta: assolutamente no, i 13 milioni netti - a parte il ricavato dallo sfruttamento dei diritti d’immagine - rappresentano un traguardo irraggiungibile per le casse bianconere. Problema numero 2, collegato al precedente: lo stipendio in questione è una grana solamente alla Continassa? Tendenzialmente no, a meno che non arrivi l’emiro di turno a soddisfare i desideri dell’ex juventino. Prospettiva credibile, visto che il Paris Saint-Germain è segnalato sulle tracce del Polpo e con il Real Madrid alle spalle, ma si tratta di possibilità per ora nelle retrovie. Da non disprezzare, per carità, ma forse Pogba a 29 anni da compiere a metà marzo gradirebbe scegliere in uno spettro più ampio.