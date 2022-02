Mundo Deportivo: "Asensio, in ballo il rinnovo: Juventus e Milan osservano"

Secondo il Mundo Deportivo, Juventus e Milan sarebbero sulle tracce dell'attaccante del Real Madrid Marco Asensio. Il contratto del giocatore con i madrileni scade a giugno 2023 ma ancora non avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro. Dovrebbe aspettare la fine della stagione per riunirsi con il club e vedere, così, quale potrebbe essere la miglior soluzione per il suo futuro. I bianconeri, da parte loro, potrebbero arrivare a offrire un buon ingaggio all'esterno. I rossoneri, invece, potrebbero sfruttare i buoni rapporti che hanno con i blancos per poter arrivare al giocatore.