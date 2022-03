Conte avvisa il Tottenham: "Voglio puntare a obiettivi importanti"

LONDRA (INGHILTERRA) - Sembra essere tornato il sereno in casa Tottenham. Dopo tre sconfitte consecutive contro Chelsea (2-0), Southampton (2-3) e Wolverhampton (0-2), sono arrivati altrettanti successi di fila. Nove punti che hanno riportato serenità a un ambiente in fermento dopo i problemi a inizio stagione e l'eliminazione dalla Conference League nella fase a gironi. Gli Spurs lottano per un posto nella prossima edizione della Champions League e sembrano viaggiare più spediti rispetto a qualche mese fa. Intanto, a proposito della sua permanenza sulla panchina del club inglese, il tecnico salentino Antonio Conte non si sbilancia: "Al momento c'è una sola cosa sicura, ho un contratto per un'altra stagione. Ma dopo quattro mesi credo che la società abbia compreso il modo in cui voglio lavorare e io ho compreso quello della società. A fine stagione continueremo a migliorare questa conoscenza reciproca e troveremo la soluzione migliore per entrambi".

Tottenham, Conte criptico

L'allenatore italiano è piuttosto critico, anche se sottolinea: "Mi piace lavorare per questo club e lottare per qualcosa di importante. Penso che sia molto importante avere una buona visione perché è quella che serve per avere più possibilità di vincere. Abbiamo dimostrato di aver solo iniziato a migliorare la situazione - il riferimento agli arrivi di Bentancur e Kulusevski a gennaio - ma per essere competitivi, forti, per lottare per vincere il campionato o stare fra le prime quattro, abbiamo bisogno di un miglioramento. Secondo me stiamo già crescendo tanto ma in futuro servono altri passi importanti e accompagnare le ambizioni con i fatti, non solo con le parole, per diventare più forti".