Daily Mail: "Haaland, super offerta del Manchester City"

Secondo quanto riferito dal Daily Mail , il Manchester City avrebbe fatto un'offerta super all'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland per convincerlo ad accettare il trasferimento alla corte di Pep Guardiola: 600.000 euro di ingaggio alla settimana, stipendio che lo porterebbe a guadagnare 30 milioni all'anno e che lo farebbe diventare, in un sol colpo, il giocatore più pagato della Premier League davanti a Kevin De Bruyne e a Cristiano Ronaldo . I Citizens necessiterebbero di una punta dopo la partenza del ' Kun' Aguero . La scorsa estate avevano fatto di tutto per convincere Kane a lasciare il Tottenham , ma alla fine non se n'è fatto nulla.

Il Real è l'unica contendente

L'unico avversario che hanno gli inglesi nella corsa per Haaland è il Real Madrid. Il Barcellona, infatti, si è tirato fuori. Inoltre, ieri Marca dava i blancos nettamente in pole per ingaggiare l'ex Salisburgo, con Florentino Perez pronto a chiudere la trattativa in settimana. Ma As, altro quotidiano spagnolo vicino ai madrileni, è più scettico, dicendo che con un Benzema così - e con il possibile sbarco a Madrid di Mbappé - Haaland non sarebbe la priorità. E inoltre non parrebbe disposta ad arrivare a offrire al giovane bomber quelle cifre.