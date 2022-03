Cadena SER: "Il Real Madrid premerà ancor più forte per Haaland"

Secondo quanto riportato dalla Cadena SER , dopo la sconfitta di ieri contro il Barcellona, il Real Madrid sarebbe ancor più convinto a premere con maggior forza per acquistare l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland . Il presidente dei blancos Florentino Perez si sarebbe convinto a trovare quanto prima una prima punta che non faccia rimpiangere Benzema quando il francese è assente, come successo ieri. Il norvegese ha il contratto in scadenza con i gialloneri nel 2024 , ma ha anche una clausola rescissoria da 75 milioni di € valida fino al prossimo 30 aprile.

Mbappé sarebbe la priorità

La priorità sarebbe sempre l'ingaggio di Kylian Mbappé, ma il netto passo falso nel Clasico potrebbe far cambiare i piani alla dirigenza della squadra della capitale della Spagna. Il Madrid vorrebbe Haaland, ma non sarebbe disposto a entrare in un'asta, ne tantomeno a cercare di pareggiare l'offerta del Manchester City. Comunque sia, l'ex Salisburgo non ha ancora preso alcuna decisione per il suo futuro.