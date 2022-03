Mundo Deportivo: "Haaland, per il City è favorito il Real Madrid"

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo , il Manchester City vedrebeb come favorito il Real Madrid nella corsa per ingaggiare l'attaccante del Borussia Dortmund e della Norvegia Erling Haaland , il cui futuro apparirebbe sempre più lontano dalla società giallonera. I Citizens , inoltre starebbero sospettano che, anche se alla fine non dovessero riuscire a prenderlo in estate, stiano lavorando anche con l'opzione di bloccarlo per la prossima stagione . Il suo contratto con i tedeschi scade nel 2024 , ma ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro che però vale solo fino al prossimo 30 aprile .

Sarebbero rimaste in corsa solo City e Real

Comunque sia, l'ex Salisburgo dovrebbe svelare qualcosa a proposito del suo futuro in queste settimane, anche se in corsa sarebbero rimaste solo il City e il Real. Già, perché il Barcellona, come ha detto il vicepresidente Romeu, si è tirato fuori in quanto - in questo momento - non se lo può permettere. I blaugrana, invece, vedrebbero proprio la squadra di Guardiola come la favorita per accaparrarsi Haaland. Comunque sia, in queste settimane si dovrebbe sapere qualcosa in più non solo del futuro del norvegese, ma anche di quello di tanti altri top player, ad esempio Mbappé, Lewandowski e Salah.