The Athletic: "L'Arsenal è sulle tracce di Gabriel Jesus"

Dopo la partenza di Aubamenyang destinazione Barcellona, e con Lacazette e Nketiah che ancora non avrebbero deciso se rinnovare o meno il loro contratto che scade a giugno, l'Arsenal si starebbe muovendo sul mercato per cercare di acquistare un'attaccante, e - secondo The Athletic - la scelta sarebbe ricaduta sul giocatore di proprietà del Manchester City Gabriel Jesus. Il direttore tecnico dei londinesi Edu si sarebbe già messo in contatto da tempo con l'entourage del giocatore, che sarebbe ben contento di trasferirsi a Londra in quanto considererebbe finito il suo tempo alla corte di Guardiola, specialmente nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'arrivo ai Citizens di Haaland.