Sun: "Il Psg sogna l'accoppiata Conte-Lukaku"

LONDRA (Inghilterra) - Dopo la conquista ufficiale del 10° titolo di Ligue 1 della sua storia il Paris Saint-Germain sta iniziando a pensare al futuro che, stando al tabloid inglese "The Sun" potrebbe riservare una rivoluzione "Made in Premier League". Infatti il Psg starebbe osservando con molta attenzione l'evolversi della situazione in casa Manchester United con obiettivi Marcus Rashford, per andare a sopperire alla probabile partenza di Mbappè, e Paul Pogba. Ma non solo ai Red Devils è rivolto lo sguardo dei parigini che sarebbero stuzzicati dall'idea di riformare il binomio che trascinò l'Inter a vincere lo scudetto 2020-21: Romelu Lukaku (in rotta con il Chelsea) per l'attacco ed Antonio Conte in panchina il quale, stando sempre al The Sun, si sarebbe proprio offerto per prendere il posto di Pochettino dato da tutti i media francesi in uscita dal club parigino.