Marca: "Il Barcellona punta Lukaku, contatti con l'agente Pastorello"

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona, secondo quanto scrivono gli spagnoli di Marca, sta corteggiando Romelu Lukaku in considerazione delle difficoltà ad arrivare a Erling Haaland e a Robert Lewandowski . Sul 21enne norvegese del Borussia Dortmund ci sono anche Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco , più forti economicamente, in questo momento, del Barcellona. Il bomber polacco del Bayern invece difficilmente sarà lasciato partire nel prossimo calciomercato: il club bavarese vorrebbe prolungare il contratto di Lewandowski, in scadenza nel 2023 , oppure, in caso di mancato accordo, sarebbe pronto a tenersi l'attaccante per un altro anno e lasciarlo partire gratis alla scadenza del contratto.

I contatti del Barcellona con l'agente di Lukaku

Il Barcellona ha attivato Mateu Alemany e Jordi Cruyff che hanno incontrato Federico Pastorello, agente di Lukaku. L'operazione è complicata dal fatto che il Chelsea ha speso 115 milioni per l'ex attaccante dell'Inter un anno fa e non sarebbe disposto a cederlo per meno di 92 milioni per evitare una minusvalenza. Il Barcellona non ha ancora contattato direttamente il club inglese in attesa di capire chi subentrerà a Roman Abramovich alla guida della società.