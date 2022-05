Aston Villa, ufficiale: riscattato Coutinho dal Barcellona

L'Aston Villa ha reso noto il riscatto di Philippe Coutinho dal Barcellona. Il giocatore, già in questa stagione in prestito, ha firmato un contratto fino al 2026 con il club di Birmingham. Il tecnico Steven Gerrard ha commentato: "Questa è una firma importante per noi. Phil è un professionista modello e il suo impatto sul gruppo è stato molto positivo da quando si è unito a gennaio. Per come si comporta dentro e fuori dal campo, è un prezioso modello per i nostri giocatori più giovani che possono solo trarre vantaggio dalla sua esperienza". Ad annunciare la cifra investita per il centrocampista brasiliano ex Inter ci ha pensato il Barcellona, che in un comunicato ufficializza la cessione per 20 milioni del cartellino, aggiungendo che in caso di cessione verrà incassato il 50% della "plusvalenza di una futura vendita".