Klopp su Mbappé al Liverpool: "Ci interessa, non siamo ciechi"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il clamoroso tentativo in extremis del Liverpool di strappare Kylian Mbappé al Real Madrid ha agitato le acque del calciomercato e ha stupito tutti tranne Jurgen Klopp, sorpreso dalla reazione dell'opinione pubblica.: "È ovvio che ci interessi Kylian Mbappé, non siamo ciechi". L'asso francese ha però scelto il Real Madrid, la squadra dei suoi sogni, ma Klopp - a poche ore dal delicato impegno dei Reds a Southampton in Premier - non nasconde di avere un debole per Kylian: "Di sicuro ci piace", commenta l'allenatore teutonico aggiungendo che "se a qualcuno non piace, allora dovrebbe farsi qualche domanda".