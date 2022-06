Daily Mail: “Conte e Paratici ‘tagliano’ il Tottenham, la lista dei 7 giocatori in uscita”

LONDRA (Inghilterra) - Con la Champions League acquisita, è iniziata la programmazione della prossima stagione per il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo aver già chiuso le operazioni a parametro zero per il portiere del Southampton Fraser Forster e per l'ex esterno dell'Inter Ivan Perisic, adesso arriva il momento degli investimenti pesanti. Il tecnico e il direttore sportivo italiani ne hanno parlato in un incontro recente, per valutare la strategia considerando i 150 milioni di sterline garantiti dal presidente degli Spurs Joe Lewis.