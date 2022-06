Daily Express: "Dybala allerta l'Inter e apre ad Arsenal e Tottenham"

LONDRA (INGHILTERRA) - Rivali in campo e anche sul mercato. Il derby del nord di Londra tra Arsenal e Tottenham infiamma il calcio inglese ormai da decenni. Gunners contro Spurs, due rette parallele che non si incontrano mai. Ad animare la competitività tra le due formazioni potrebbe essere, secondo il Daily Express, l'acquisto di Paulo Dybala.

Dybala-Inter, avanti tutta!

Le parole di Dybala sul suo futuro

La Joya, che al termine di questo mese lascerà la Juve a parametro zero, piace tanto all'Inter, ma al termine della Finalissima tra Italia e Argentina, match nel quale è entrato nel recupero andando in gol alla prima palla toccata, ha ammesso: "Sono abbastanza calmo. Le persone con cui lavoro se ne stanno prendendo cura. In Italia sono molto a mio agio, ma mi piacerebbe comunque conoscere altri campionati come Premier League e Liga. Ma in Italia sono felice". Un'apertura che ha scatenato le big europee. Di certo quello di Paulo Dybala sarà uno dei nomi più caldi in questa finestra di mercato e Arsenal e Tottenham sarebbero pronte a darsi battaglia.