Marca: "Pogba non è interessato al Real Madrid, via libera per la Juve"

MADRID (Spagna) - "Pogba non è interessato al Real Madrid e la dirigenza dei Blancos ha negato ai nostri microfoni qualsiasi offerta per il calciatore ormai ex United". È quanto afferma il quotidiano spagnolo Marca, sulle cui colonne si legge come il centrocampista francese non avrebbe mai preso in considerazione l'idea di aggregarsi alla squadra di Ancelotti, fresca vincitrice della Champions League. Gli operatori di mercato iberici, pertanto, non avrebbero neppure tentato un approccio con il calciatore, dirottando le proprie mire su Tchouameni, ed un eventuale ritorno di fiamma last minute sarebbe possibile soltanto in caso di difficoltà in sede di trattative con il Monaco.