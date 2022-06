Psg, Campos ufficiale: "È la società più ambiziosa al mondo"

PARIGI (FRANCIA) - Finita l'attesa per Luis Campos, ufficializzato dal Paris Saint-Germain come nuovo direttore dell'area tecnica. Il portoghese raccoglierà l'eredità del brasiliano Leonardo per puntare a vincere quella Champions League che a Parigi, dove nel frattempo è rimasto Kylian Mbappé nonostante la corte del Real Madrid campione d'Europa, è rimasta finora una chimera. "Sono molto felice di unirmi al Psg che considero la società più ambiziosa e appassionante del calcio mondiale - dichiara il dirigente lusitano -. Condividiamo la stessa visione, una visione in cui credo fermamente e sono impaziente di cominiciare a lavorare per sviluppare l'eccezionale potenziale del club".