Pirlo va in Turchia: l'ex Juve a un passo dal Fatih Karagumruk

TORINO - Si sta per definire il futuro di Andra Pirlo , che è sul punto di rimettersi in gioco dopo l'esperienza agrodolce sulla panchina della Juventus , durata appena una stagione con una Coppa Italia in bacheca e un quarto posto finale 'doppiato' quest'anno dai bianconeri del suo successore Massimiliano Allegri (che nell'altra competizione hanno però perso la finale contro l' Inter ).

Avventura in Turchia

Secondo la stampa turca il tecnico bresciano, 43 anni, è a un passo dal Fatih Karagumruk: l'annuncio del suo ingaggio sarebbe imminente, salvo clamorosi colpi di scena. Nelle file della squadra turca, Pirlo ritroverebbe delle vecchie conoscenze del calcio italiano, come il portiere Emiliano Viviano, Davide Biraschi o Fabio Borin ( ma ci sono anche gioctaori che hanno miliatto in Serie A come Pesic, Yann Karamoh e Caner Erkin). Pirlo si legherebbe al Fatih Karagumruk (club di prima divisione che si è separato dall'allenatore Volkan Demirel), una delle squadre del distretto di Istanbul, per una sola stagione.