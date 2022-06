As: "Zidane vuole la Francia, rifiutata l'offerta del Psg"

MADRID (SPAGNA) - Se il fattore Zidane può rappresentare un'insidia per il possibile ritorno di Paul Pogba alla Juve, una buona notizia per i tifosi bianconeri ansiosi di riabbracciare il 'Polpo' arriva dalla Spagna. Secondo 'As' infatti l'ex tecnico del Real Madrid "ha detto no, momentaneamente e per la terza volta, al Psg".