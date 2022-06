'Daily Mail': "Il Chelsea vuole Skriniar e Lewandowski"

LONDRA (INGHILTERRA) - Romelu Lukaku a Milano, Milan Skriniar e Robert Lewandowski a Londra. Questo secondo la stampa inglese è l'ambizioso piano di Thomas Tuchel per il suo Chelsea . Da diversi giorni vanno avanti i contatti con l' Inter per il ritorno del belga a San Siro e il tecnico tedesco, stando al ' Mail ', vorrebbe approfittare della situazione per portare il difensore nerazzurro a Londra.

Patto Inter-Chelsea: Skriniar nell'affare Lukaku

Skriniar per la difesa

I 'Blues' hanno perso in difesa Rudiger e Christensen e lo slovacco sarebbe il tassello ideale. L'Inter avrebbe fin qui rifiutato le avances del Psg, arrivato a offrire 50 milioni di euro, ma potrebbe essere più disponibile a trattare con i londinesi visto l'affare Lukaku, a patto che sia presentata una proposta vicina agli 80 milioni chiesti per il giocatore. A Stamford Bridge non hanno perso di vista Kounde, obiettivo di lunga data, ma Skriniar (che è in scadenza nel 2023) secondo il giornale britannico "potrebbe rappresentare la soluzione ideale per la difesa".

Dybala-Lautaro-Lukaku: così Marotta prepara il suo capolavoro

Lewandowski per l'attacco

Per sostituire Lukaku, invece, Tuchel vorrebbe Lewandowski che da tempo ha annunciato di voler lasciare il Bayern Monaco. Finora sembrava che la destinazione più probabile fosse il Barcellona, che avrebbe anche un accordo col quasi 34enne attaccante polacco, ma le difficoltà economiche dei blaugrana potrebbero cambiare le carte in tavola, favorendo l'inserimento del Chelsea. Se anche Lewandowski sfumasse, allora si valuterebbero altre opzioni come Gabriel Jesus, su cui è forte l'interesse dell'Arsenal, e Christopher Nkunku, che però il Lipsia valuta attorno ai 100 milioni di euro.