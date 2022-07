Milan, ecco perché Maldini punta a Dybala

DYBALA. A cominciare dall'idea sempre più intrigante di soffiare in volata Dybala all'Inter. L'argentino è sulle spine. Negli ambienti dell'Albiceleste c'è chi sostiene si sia pentito di avere l'addio alla Juve, mentre Marotta ha rassicurato il giocatore, invitandolo a pazientare: prima, l'Inter deve sistemare le posizioni di Vidal, Sanchez, Correa mentre Dzeko, per ora, non si muove, a giudicare dalla scelta del numero di maglia di Lukaku: prenderà il 90 perchè il 9 appartiene al bosniaco. L'opzione Dybala infiamma la tifoseria rossonera anche perché, il modulo di Pioli sembra fatto apposta per esaltare il talento del ventottenne ex bianconero, alla ricerca di una grande squadra che lo rilanci ai massimi livelli dopo le ultime due stagioni in altalena vissute a Torino. Maldini & Massara lavorano in simbiosi: insieme hanno gettato le basi del diciannovesimo scudetto, scaturito da un lavoro di due anni e mezzo e sublimato dall'opera di Pioli. Per capirlo, basta fare i nomi dei loro colpi: Theo Hernandez, Maignan, Tonali, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu, Leao. E sempre Maldini e Massara sono stati intransigenti nello scacciare l'ombra di Rangnick quando si stava pericolosamente allungando sulla panchina dello stesso Pioli.