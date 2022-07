Dal Bayern secco no a Ronaldo, Kahn: "Non è nella nostra filosofia"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Ceo del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha parlato ai microfoni di Kicker riguardo i rumors di mercato che nell'ultimo periodo hanno dato Cristiano Ronaldo nel mirino dei bavaresi: "Per quanto apprezzi Cristiano Ronaldo e lo reputi come uno dei più grandi, il suo acquisto non rientrerebbe nella nostra filosofia".

Cristiano Ronaldo, niente Bayern

Con queste parole il dirigente della società bavarese ha escluso quindi l'arrivo di CR7, in uscita dal Manchester United. Tra le possibili destinazioni del portoghese ex Juve, in Spagna sono convinti che il Barcellona stia provando a sondare il terreno, mentre in Inghilterra si parla di un tentativo da parte del Chelsea.