Edu Aguirre: "Simeone ha chiamato Cristiano Ronaldo"

CR7 e l'ipotesi Atletico Madrid

Sulla possibilità di vedere CR7 con la maglia dell'Atletico Madrid, Tomas Roncero a El Chiringuito de Jugones ha commentato: "Cristiano è patrimonio del Real Madrid". "Non voglio Ronaldo all'Atletico. È un pessimo atleta", ribadisce invece l'agente Pedro Bravo. Sulla vicenda interviene anche il giornalista, nonché amico del giocatore, Edu Aguirre, che rivela: “È stato Simeone a chiamare Cristiano e non il contrario. Nessuno dica altro perché non è vero” . Poi sottolinea che i colloqui sarebbero addirittura stati due.