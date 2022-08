Chelsea, inizia l'avventura di Casadei: "Welcome Cesare"

LONDRA - "Welcome to Chelsea , Cesare Casadei !". Così i 'Blues' hanno ufficializzato sui propri profili social l'ingaggio del 19enne centrocampista acquistato dall' Inter (15 milioni più 5 di bonus) dando il via alla sua avventura in Premier League dove i londinesi di Tuchel hanno vinto all'esordio sul campo dell' Everton e poi pareggiato con il Tottenham di Conte (con rissa sfiorata tra i due tecnici ).

I comunicati dei due club

L'ex nerarazzurro "ha firmato un contratto di sei anni" spiega il Chelsea in una nota pubblicata sul proprio sito. "Considerato una delle prospettive più brillanti del suo Paese - si legge ancora nella nota del club londinese - ha brillato a livello giovanile nel club e in nazionale, facendo parte dell'Italia che in estate ha raggiunto le semifinali del Campionato Europeo Under 19". E ancora: "Casadei è un centrocampista completo, che unisce fisicità e abilità aerea, ha grande tempismo e ottima tecnica, oltre capacità di smarcarsi quando arriva in area di rigore per segnare gol". L'ufficializzazione del trasferimento è stata poi annunciata anche sul sito dell'Inter: "FC Internazionale Milano - si legge nella nota dei nerazzurri - comunica la cessione di Cesare Casadei al Chelsea Football Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese".