As: "Psg, preso Carlos Soler dal Valencia dopo Fabian Ruiz"

PARIGI - Nello stesso giorno in cui ha chiuso per Fabian Ruiz dal Napoli, il Psg prende anche Carlos Soler dal Valencia di Gattuso. I due club hanno trovato l'accordo, operazione da 20 milioni di euro complessivi, 18 di base fissa più 2 di bonus. Lo riporta in Spagna "As". Il Valencia, che nel frattempo ha annunciato Cavani, ha provato in tutti i modi a convincere il calciatore a rimanere, ma non c'è stato niente da fare: troppo grande per Soler la chance di giocare con Messi, Mbappé e Neymar. Dovrebbe firmare un contratto di cinque anni, nei prossimi giorni l'arrivo a Parigi prima delle visite e della firma.