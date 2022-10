Telegraph: "Ronaldo-United, rottura totale: sarà addio a gennaio"

MANCHESTER (Inghilterra) - La rottura tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sarebbe ormai irreparabile, tant'è vero che il tecnico Erik ten Hag non si opporrebbe più all'addio dell'asso portoghese già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Ne è sicuro il Telegraph, che racconta come Ronaldo sia intenzionato a cercare fin da subito una nuova squadra dopo aver rifiutato un'enorme offerta economica dall'Arabia Saudita. Secondo il quotidiano inglese il portoghese non avrebbe affatto digerito la panchina nel derby contro il Manchester City di Guardiola, perso dai Red Devils per 6-3 con le triplette di Haaland e Foden. Nonostante la giustifiche dell'allenatore olandese, che nel post partita ha affermato di "voler risparmiare al calciatore un'umiliazione non degna della sua carriera", il portoghese sembra aver ormai preso la sua scelta definitiva. La seconda avventura di Ronaldo a Old Trafford sembrerebbe agli sgoccioli e si dovrebbe concretizzare dunque subito dopo il Mondiale in Qatar.