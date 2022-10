Haaland, la clausola valida per l'estero e quella passione per la lasagna

MANCHESTER (Regno Unito) - Nonostante la smentita di Pep Guardiola dopo le voci circolate in Spagna circa una clausola rescissoria presente nel contratto di Erling Haaland, dal Regno Unito giungono novità in merito: secondo The Athletic qualsiasi club che non giochi in Premier League - a partire dall'estate del 2024 - potrebbe acquistare il bomber norvegese in cambio di un assegno da 200 milioni di euro. Tale valore, poi, sempre stando a quanto riportato dal tabloid britannico, scenderebbe di stagione in stagione man mano che ci si avvicini alla scadenza dell'accordo quinquennale che lega il 22enne al City. In Inghilterra parlano di tale clausola come di una formalità: la società di Mansour, infatti, da anni ha adottato una politica volta a non trattenere i giocatori che manifestino la volontà di lasciare Manchester.