“Endrick ha scelto il Real Madrid: ai Blancos per 60 milioni”

MADRID (SPAGNA) - Endrick andrà al Real Madrid : questa la notizia lanciata dal quotidiano spagnolo As. Il gioiellino del Palmeiras , finito nel mirino dei principali top club europei, compresa la Juventus , ha strabiliato tutti con le sue prestazioni, tanto che si era auspicato una sua convocazione per i Mondiali di Qatar 2022 . Alla fine Tite non l'ha inserito nella lista, ma di certo il 16enne brasiliano rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Non è infatti un caso che Real Madrid, Psg, Chelsea e Barcellona si siano interessati a lui, cercando in tutti i modi di convincere il calciatore, la sua famiglia e il presidente del Palmeiras Leila Pereira . La telenovela, però, secondo As volgerebbe al termine dato che i Blancos sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro .

Endrick al Real Madrid, manca solo l'ufficialità

Inizialmente il club di Madrid voleva tenersi un po' più basso, ma vista la concorrenze non ha potuto fare altro che accontentare le pretese dei Verdao. Lo scorso 21 luglio, giorno in cui Endrick ha compiuto 16 anni, la stellina del Palmeiras ha firmato il suo primo contratto da professionista e il club brasiliano ha fissato a 60 milioni di euro la cifra per una sua eventuale partenza. Una cifra monstre considerando la giovanissima età del giocatore. A fare la differenza, però, non sarebbe il fattore economico, bensì il progetto tecnico delle Merengues. La famiglia del ragazzo, infatti, ritiene che il Real Madrid sia la squadra che più di tutte può favorire il suo sviluppo. In più, la presenza dei giovani brasiliani Vinicus Jr e Rodrygo al club avrebbe fatto la sua parte. Anche per loro due i Blancos hanno speso rispettivamente 45 e 40 milioni quando non erano ancora maggiorenni. Stesso percorso, dunque, di Endrick, che si trasferirà al Santiago Bernabeu solo dopo il 21 luglio 2024, quando avrà compiuto 18 anni, come dettato dal regolamento Fifa.