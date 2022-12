Calciomercato Napoli, per Frattesi tesoretto Demme: Giuntoli in azione

Finisce il ritiro ad Antalya dopo 12 giorni di allenamenti e due amichevoli, la prima vinta con l’Antalyaspor (2-3) e la seconda in programma oggi (ore 16) contro il Crystal Palace, formazione undicesima in Premier League ed allenata dall’ex campione del mondo Patrick Vieira. Il periodo di preparazione in Turchia si chiude con il bilancio del tecnico Spalletti. «Questa pausa è stata molto preziosa per il Napoli - ha spiegato in conferenza - e ci darà la possibilità di ripartire ancora più forte. C’è chi dice che era meglio non fare il break per il nostro andamento in campionato, invece dico che la squadra doveva tirare il fiato, altrimenti lo avremmo fatto in campo e avremmo potuto pareggiare qualche partita. Saremo una squadra anche più scomoda rispetto all'ultimo periodo. Stiamo meglio, abbiamo lavorato sodo, i calciatori hanno reagito bene alle novità che ho proposto e le valuteremo anche contro un avversario molto forte che gioca in Premier. Vieira sta dimostrando il suo valore anche da allenatore e ha giocatori interessanti come Zaha e il centrocampista Doucouré: dovremo stare attenti al Crystal Palace. Poi completeremo il lavoro al Training Center di Castel Volturno e giocheremo altre partite».