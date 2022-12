Mac Allister, tra Madrid e Londra c'è la fila: Atletico, Arsenal e Chelsea in corsa

Il Chelsea è scatenato. Mentre Pep Guardiola ha fatto sapere che «non compreremo nessun giocatore in questa finestra di gennaio», Graham Potter sta cercando di costruire una squadra che sia totalmente a sua immagine e somiglianza. E così, dopo aver chiuso con i brasiliani del Vasco da Gama per Andrey Santos (mediano) e con i norvegesi del Molde per David Datro Fofana (attaccante), i Blues proveranno a fare altrettanto con l'Inter sul fronte Dumfries. L'obiettivo è chiudere la trattativa il prima possibile. Prova ne sia che per convincere i nerazzurri a darsi una mossa, la società di casa allo Stamford Bridge ha già contattato il Celtic per chiedere informazioni su un altro dei terzini che più complimenti hanno accaparrato in Qatar: Josip Juranovic che ha un grandissimo pregio, quello di costare 5 volte meno rispetto al collega olandese. Sulla lista del mago Potter ci sono anche il centrocampista del Benfica, Enzo Fernández, il trequartista dell'Atlético Madrid, João Félix, e Benoit Badiashile, centrale del Monaco. Sulla rampa di lancio, invece, oltre a N'Golo Kanté potrebbe finire anche l'azzurro Jorginho che, come il suo socio, è in scadenza di contratto e interessa al Newcastle. Dall’euforia Blues alla frustrazione Red Devil. Erik ten Hag non ha, infatti, incassato granché bene l’accordo raggiunto dal Liverpool con il Psv per Cody Gakpo al modico prezzo di 50 milioni. Una cifra che il tecnico olandese avrebbe investito volentieri sul proprio connazionale: «Stiamo cercando un attaccante», ha assicurato l’ex allenatore dell’Ajax dopo la vittoria dei suoi contro il Nottignham Forest. Secondo il Daily Mail, l’uomo giusto potrebbe essere Alvaro Morata. Tuttavia, è praticamente impossibile che l’Atlético - dopo aver ceduto Matheus Cunha ai Wolves e con João Félix più fuori che dentro - metta sul mercato l’ex centravanti della Juventus.