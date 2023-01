Torino, l’idea nuova è Bernabé

TORINO - È parso ottimista Ivan Juric, probabilmente di più rispetto a quanto lo siano molti tifosi granata, quando nella conferenza stampa di ieri gli è stato chiesto del mercato del Torino. «Se sento la volontà della società di darmi i due rinforzi? Penso di sì», ha affermato. Certo, poi ha aggiunto che i due rinforzi richiesti li avrebbe voluti a disposizione dal primo giorno di gennaio, in modo da poter contare sui nuovi innesti per il ciclo di partite ravvicinate che la sua squadra sta giocando. Il tecnico non è stato accontentato nei tempi - e non ha mancato di sottolinearlo, secondo il suo costume - ma crede che potrà esserlo nella sostanza: vuole due giocatori (almeno) per completare da un punto di vista numerico la rosa a sua disposizione, uno di questi dovrà essere un centrocampista di piede mancino, caratteristica che nessun altro giocatore del Torino ha, fatta eccezione per il giovane Gineitis che è stato appena promosso dalla Primavera alla Prima squadra. Proprio per cercare di accontentare l’allenatore croato, Davide Vagnati si è mosso per uno dei più promettenti calciatori del campionato di Serie B: parliamo di Adrián Bernabé.

Bernabé è cresciuto nella cantera del Barcellona Classe 2001, di proprietà del Parma e di nazionalità spagnola, è cresciuto nella cantera del Barcellona prima di trasferirsi in Inghilterra al Manchester City ed arrivare poi, nell’estate del 2021, in Emilia. Mancino di piede, sa dare del tu al pallone ed è entrato anche nel giro dell’Under 21 spagnola (selezione in cui i centrocampisti bravi con i piedi non mancano di certo). Bernabè piace anche per la sua duttilità tattica. Può infatti giocare sia come interno di centrocampo che come trequartista ma all’occorrenza che può essere impiegato anche a tutta fascia sulla sinistra: nel Manchester City Under 23 è stato spesso impiegato anche come terzino. Alla prima stagione in Italia con la maglia del Parma si era presentato collezionano sedici presenze, cinque gol e un assist decisivo: un bottino che sarebbe potuto essere anche migliore se non fosse stato costretto a saltare tutta la prima parte di stagione a causa di un infortunio.