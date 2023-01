Inter, "Skriniar-Psg: c'è l'accordo. Potrebbe arrivare già a gennaio"

Dalla Francia sono sicuri: Milan Skriniar sarebbe prossimo ad indossare la maglia del Psg. In scadenza di contratto con l'Inter e dopo aver rifiutato l'ultima offerta di rinnovo, il difensore slovacco avrebbe dato il suo consenso al club di Ligue 1 per la prossima stagione. Secondo L'Equipe, nelle ultime settimane ci sono stati frequenti contatti tra la società parigina e l'entourage del giocatore: c'è sempre stato ottimismo da parte del Psg e, a meno di clamorosi colpi di scena, il matrimonio si farà. Si parla addirittura di un anticipo sulle tempistiche con Skriniar che potrebbe arrivare a Parigi già nella finestra di mercato invernale, visto che l'Inter non vorrebbe perderlo a parametro zero. Al difensore è stato offerto un ingaggio tra i 10 e i 15 milioni di €.