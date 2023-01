Calciomercato Torino, ufficiale la cessione di Edera al Pordenone

Il Torino è al lavoro sul calciomercato in entrata e in uscita e ha ufficializzato la cessione di Edera al Pordenone. L'ala giocherà quindi con la capolista del girone A di Serie C per cercare di rimettersi in mostra e contribuire agli obiettivi del club neroverde. L'attaccante non ha avuto spazio con Juric e spera ora di rilanciarsi.