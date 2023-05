Re Ancelotti da record, Florentino Perez lo blinda al Real Madrid

SIVIGLIA (SPAGNA)- Il Brasile può mettersi l'anima in pace: Carlo Ancelotti resterà al Real Madrid. A blindare la posizione del tecnico di Reggiolo è stato il numero uno dei Blancos Florentino Perez che, al termine della finale di Coppa del Re vinta 2-1 contro l'Osasuna, ha detto: "Non voglio saperne più niente, ha un contratto e siamo contenti". Il successo dell'Estadio de La Cartuja, Siviglia, consegna la 20ª Coppa di Spagna alle Merengues, la seconda con l'allenatore italiano in panchina dopo quella del 2014, tra l'altro anche l'ultima vinta dal club, durante la prima esperienza al Bernabeu.

Ancelotti nella storia del Real Madrid: il dato L'ex tecnico di Juventus e Milan, tra le altre, entra così a far parte di un club ristrettissimo: oltra a lui, infatti, solo altri tre allenatori Blancos sono riusciti nell'impresa di conquistare per due volte la coppa nazionale: Miguel Muñoz (1962 e 1970), Luis Molowny (1974 e 1982) e Paco Bru (1934 e 1936). Dall'estate 2021, quando è tornato a Valdebebas, Ancelotti ha vinto la scorsa stagione Liga, Champions League e Supercoppa spagnola, mentre quest'anno ha già messo in bacheca il Mondiale per Club, la Supercoppa europea e ovviamente alla Coppa del Re, mentre resta ancora in corsa per la Champions, della quale detiene il record di quattro vittorie tra Milan e Blancos. Ancelotti come Allegri, la risposta su Antetokounmpo. E sul Brasile...

Ancelotti e i numeri da record in panchina Il conto dei titoli conquistati da allenatore sale così a 26, ben dieci dei quali alla corte delle Merengues che guidano questa speciale classifica con due Champions League, due Coppe di Spagna, due Supercoppe europee, due Mondiali per club, un campionato e una Supercoppa spagnola. Otto sono invece arrivati con il Milan: due Champions League, due Supercoppe europee, una Supercoppa italiana, un Mondiale per Club, uno scudetto e una Coppa Italia. Ha vinto anche in Inghilterra con il Chelsea (Premier, FA Cup e Community Shield), in Francia con il Psg (Ligue 1) e in Germania alla guida del Bayern Monaco (Bundesliga e Supercoppa tedesca). Completa il quadro l'Intertoto vinta con la Juventus nel 1999. Privarsi di un allenatore così vincente sarebbe da pazzi: lo sa benissimo Florentino Perez che non ha assolutamente intenzione di lasciarlo partire.

