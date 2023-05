“Verratti vuole lasciare il Psg: l’Italia, il Real e l’Arabia Saudita”

PARIGI (Francia) - "Dopo la contestazione degli ultras, che lo hanno indicato come uno dei principali colpevoli della non esaltante stagione della squadra, il Paris Saint-Germain ha rotto gli indugi e ha messo sul mercato Marco Verratti. Come prossima destinazione, in cima alle preferenze del calciatore abruzzese scuola Pescara, ci sarebbe il Real Madrid, anche grazie al profondo legame con Carlo Ancelotti". È quanto riporta Rmc Sport che, ricordando i 12 milioni di euro lordi d'ingaggio, sottolinea come non sarà affatto facile per i club europei - Blancos compresi, che avrebbero inoltre Bellingham come priorità a centrocampo - mettere a segno il colpo durante la sessione estiva di calciomercato. La fonte transalpina, infine, indica la Serie A e - soprattutto - l'Arabia Saudita come principali alternative.