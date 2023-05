Torino-Fiorentina, la sfida continua: Amdouni in palio

TORINO - Ha incantato tutti, anche la Fiorentina che per poco non faceva fuori con le sue magie e i suoi gol. Stiamo parlando del trequartista Mohamed Zeki Amdouni, 22 anni, giocatore svizzero con cittadinanza turca, fantasista del Basilea. Un trequartista molto interessante, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Basilea (è in prestito dal Losanna, ma a marzo è già stato concordato il riscatto per un cifra di poco inferiore a 4 milioni di euro). Giocatore che in Conference League contro la squadra di Italiano ha segnato il gol della vittoria a Firenze e si è ripetuto giovedì scorso in casa degli svizzeri. Il tutto, ovviamente, sotto gli occhi attenti del tecnico e dei dirigenti toscani. Un ragazzo che ha incantato per il suo modo di intendere il calcio: fiuto del gol e fantasia sono le sue principali caratteristiche.