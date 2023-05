“Psg, Galtier via? Zidane il sogno, poi altri quattro nomi”

PARIGI (FRANCIA) - Nonostante l'imminente vittoria della Ligue 1 - secondo trionfo consecutivo e 11° nella storia del club - l'avventura di Christophe Galtier al Psg sarebbe ormai giunta al capolinea. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, infatti, sarebbe già iniziata la ricerca per il successore del 56enne ex Lilla. Via dunque al totonomi.

Il Psg sogna Zidane, ma occhio a Mourinho Il sogno rimane Zinedine Zidane, libero da quasi due anni ormai dopo la fine della seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. In ballo, però, ci sono altri quattro nomi piuttosto altisonanti. A cominciare da José Mourinho, legato alla Roma da un altro anno di contratto. Dopo il trionfo in Conference League la scorsa stagione, lo Special One insegue il successo anche in Europa League (finale il 31 maggio alla Puskas Arena contro il Siviglia), già vinta con il Manchester United, ma se dovesse arrivare la chiamata del Psg il portoghese, sempre secondo L'Équipe, sarebbe pronto a partire. Ci sarebbe addirittura stato anche un incontro con il suo entourage alcune settimane fa: del tecnico lusitano piace soprattutto il lato molto esigente che è forse quello di cui ha più bisogno uno spogliatoio come quello del Psg, pieno di campioni. Psg, dubbi su Mourinho: la prima scelta è Zidane

Psg, ecco gli altri nomi per il dopo Galtier Altro candidato è Thiago Motta, che proprio nella Primavera del Psg ha mosso i primi passi da allenatore ed è molto stimato dal numero uno del club Nasser Al-Khelaïfi. La poca esperienza in panchina, però, non depone a suo favore. Ma non è finita qui, perché c'è chi spinge anche per Marcelo Gallardo, una stagione da calciatore al Psg e desideroso ora di misurarsi col calcio europeo dopo la lunga e vincente esperienza al River Plate. Infine un profilo a sorpresa come Abel Ferreira, 44enne tecnico portoghese del Palmeiras, ex Braga, da tempo su taccuino di Luis Campos. Chi sarà il nuovo allenatore del Psg rimane un punto interrogativo, di certo, però, il tempo di Galtier sotto la Torre Eiffel è finito. Thiago Motta al Psg? Da Ancelotti a Nagelsmann: le panchine bollenti

