Barco e Redondo fanno impazzire gli osservatori: anche quelli della Juve!

TORINO - L’Argentina di Javier Mascherano sta mostrando in casa, al Mondiale Under 20, le sue piccole stelline. Gli osservatori dei club europei sono presenti in massa e le relazioni su alcuni giocatori sono già sui tavoli dei dirigenti.

Redondo sulla scia di papà

Federico Redondo Solari, classe 2003, centrocampista dell’Argentinos Juniors, si sta imponendo per classe e personalità. Nell’ultima partita contro la Nuova Zelanda, vinta 5-0, ha strabiliato per la condotta sul campo e per una percentuale pazzesca nella statistica dei passaggi completati: 130 su 136. “Fede” è figlio di Fernando, fenomeno del Real Madrid con un intermezzo anche al Milan. Gioca a testa alta e quasi sempre di prima. Emblematica un’azione con oltre venti passaggi, che orchestra magistralmente fino al gol conclusivo. “Volante” che pensa e agisce, nato a Madrid, con il calcio nel sangue, attualmente ha una valutazione bassa da un milione di euro.

U20, l'Argentina regala spettacolo

La Juventus su Barco del Boca

Valentin Barco, classe 2004, terzino sinistro del Boca Juniors, è da tempo nel mirino della Juve: la clausola da 10 milioni non è muro insormontabile. Il ragazzo dai capelli rossi piace, eccome. Spinta e carattere per la fascia mancina che certo non può basarsi solo sul rinnovato Alex Sandro che il meglio di sé lo ha già dato.

Soulé e Romero brillano