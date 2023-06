Real, Nacho: "Futuro? Ho detto no a diverse offerte. Resto a Madrid"

Il Real Madrid sta cambiando volto in queste giorni e nella prossima stagione avrà sicuramente delle novità Dopo l'addio di Benzema, che ha salutato ed è già volato in Arabia Saudita all'Al-Ittihad, anche Hazard e Asensio non vesterianno più la maglia dei blancos. Tra addii e novità chi è certo di restare è il centrale difensivo Nacho. Nonostante nelle ultime settimane siano circolate voci a più riprese di un suo possibile addio, è stato lo stesso difensore a spegnerle.