Milan, per Thuram 4,5 milioni e posto fisso

MILANO - Il Milan ha alzato il pressing per Marcus Thuram, obiettivo primario per il proprio attacco. I rossoneri hanno scelto il francese, in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, come obiettivo numero uno per dare una svolta al proprio reparto avanzato che subirà non pochi cambiamenti, almeno nei piani del pool di mercato. La proposta fatta a Thuram è di quelle importanti, ovvero un contratto da 4-4,5 milioni netti all’anno più bonus e una maglia da titolare, con Olivier Giroud che gli farebbe da secondo più un terzo elemento ancora da scegliere, ma che potrebbe avere le sembianze di Lorenzo Colombo a meno che il club non decida di mandarlo di nuovo in prestito per fargli fare un altro anno di esperienza. L’alternativa a Thuram è Gianluca Scamacca del West Ham, ma anche sull’attaccante ex Sassuolo c’è l’interesse della Roma, così come c’era su N’Dicka e su Tielemans.

I due club, però, sembra che non vogliano farsi la guerra per scatenare un gioco al rialzo che farebbe gola solo ai giocatori e ai loro agenti, pronti a strappare condizioni economiche più vantaggiose. Thuram, però, viene considerato come il giocatore ideale per il modo di attaccare del Milan della stagione 2023-24, che agirà con un mix tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Non sono previsti contatti con il Bologna per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, che era tra gli obiettivi di Maldini e Massara così come Domenico Berardi, non rientra nella nuova visione del club, che dovrà eseguire anche le cessioni di Ante Rebic, Divock Origi e uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers per quel che concerne la batteria degli esterni offensivi. Molto dipenderà dalle entrate e dalle offerte che potranno arrivare per questi profili, così come sono sulla graticola sia Yacine Adli sia Charles De Ketelaere, entrambi considerabili come due flop della scorsa annata.

Milan, Thuram e Kamada: tutte le novità Tornando a Thuram, l’ottimismo potrebbe aumentare nelle prossime ore perché il Paris Saint-Germain, che stava valutando il suo profilo, ha allacciato delle discussioni con Wilfred Zaha del Crystal Palace, anche lui in scadenza di contratto. L’irruzione dei parigini sull’attaccante cercato anche dalla Roma potrebbe spianare la strada al Milan per Thuram, la cui riposta è attesa entro questa settimana. Il ragazzo è estremamente lusingato dall’offerta milanista e la possibilità di fare il titolare è una delle carte con le quali i rossoneri si sono presentati sul tavolo delle contrattazioni. Capitolo centrocampo: Daichi Kamada rimane un obiettivo e in questa settimana sono attesi sviluppi ulteriori sulla chiusura dell’operazione a parametro zero. Altro nome seguito, ma alternativo al giapponese, è quello di Carney Chukwuemeka del Chelsea, ma diciamo alternativo perché entrambi sono extra comunitari e il Milan – che ha fatto decadere la pista Loftus-Cheek – non vorrebbe utilizzare il doppio slot per due centrocampisti, anche perché per l’esterno offensivo – oltre a Christian Pulisic del Chelsea – i rossoneri seguono con grande interesse Samuel Chukwueze del Villarreal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA