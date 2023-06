Conte, le condizioni per tornare in panchina e i piani per il futuro

AREZZO - Antonio Conte era presente al Timone d'oro di Arezzo dove ha ricevuto un importante riconoscimento e in conferenza stampa si è anche soffermato sul suo futuro. Ecco le sue parole: "La voglia di allenare c'è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Detto questo non ho la ricerca spasmodica di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio, che mi dia uno stimolo, allora lo prenderei in esame, sia in Italia che all'estero".