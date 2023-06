Juventus, Tudor, Thiago Motta e le voci su Conte: se Allegri saluta…

Tudor primo nome Juve

La strada a cui la Juventus guarda oggi con maggiore convinzione è quella che porta a Igor Tudor, il cui ingaggio da 2 milioni netti risponderebbe bene all’esigenza appena descritta. L’allenatore del Marsiglia (ha ancora un anno di contratto, ma non dovrebbe essere un problema), sa bene cosa sia la Juventus, avendovi giocato dal 1998 al 2005 e avendovi lavorato come collaboratore di Andrea Pirlo due stagioni fa. Ha un curriculum non di primo livello, ma con ottimi risultati recenti: due salvezze raggiunte con l’Udinese subentrando a primavera con quell’obiettivo (2018 e 2019), un grande campionato a Verona nella scorsa stagione e uno buono in questa alla guida del Marsiglia, terzo in Ligue 1. Una piazza calda e ambiziosa, quella dell’OM, buon test per le pressioni della Juve. Juve i cui tifosi ne hanno sempre apprezzato la grinta da giocatore e che verosimilmente ne apprezzerebbero il gioco dinamico e aggressivo. A patto che portasse risultati, ovviamente, ma come abbiamo visto il croato nelle ultime stagioni li sta ottenendo con costanza.