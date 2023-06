Allegri-Juventus, vertice imminente: di cosa si parlerà

TORINO - Come scritto qualche giorno fa, altro che fine e coda della stagione! In questi giorni si entra nel cuore dell’annata bianconera. Martedì scorso ecco il patteggiamento con la giustizia sportiva italiana che ha messo una pietra tombale sulle problematiche emerse tra plusvalenze (originali e bis), manovra stipendi e rapporti con gli agenti. E ora si avvicina il momento del grande vertice con Massimiliano Allegri per definire la questione panchina per il prossimo campionato, quindi, a seguire, la messa a fuoco della figura del direttore sportivo. Almeno a livello di tempistica, visto che la scelta è comunque caduta su Cristiano Giuntoli ma occorre verificare se riuscirà a liberarsi dall’ultimo anno che lo lega al Napoli per la prossima stagione. Dopo l’avvenuto patteggiamento con la giustizia ora inevitabilmente il tema più caldo è quello legato al tecnico.