Lucas Vazquez, la scelta del Real Madrid è un indizio di mercato

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid ha presentato la prima maglia per la stagione 2023-24. Tra i testimonial del video di presentazione postato sui social c'è anche Lucas Vazquez. L'esterno spagnolo classe 1991 è cresciuto nelle Merengues passando dalle giovanili alla selezione C e B fino alla prima squadra. Con i Blancos ha vinto praticamente tutto. Il suo contratto con la società di Florentino Perez scadrà a giugno del prossimo anno e la sua scelta come "modello" per il nuovo home kit potrebbe rappresentare un indizio di mercato.